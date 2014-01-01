Частные коттеджи всего в 19 км от МКАДа

Московская область, Истринский район, поселок Надовражино ДНП «ПОЛЕВОЙ СТАН» участок 55. Волоколамское направление, 19 км. от МКАД

После того как Вы въехали в населенный пункт «Надовражино», Вам необходимо проехать метров 800, пока не увидите слева синюю табличку-указатель ДНП «ПОЛЕВОЙ СТАН», метров через 50 после поворота на «Полевой стан» попадете на КПП со шлагбаумом, на котором необходимо сказать, что Вы едете на участок 55. Проехав шлагбаум метров через 50 поверните налево и двигайтесь еще метров 200 вперед, пока не увидите наши дома с левой стороны.

Точные координаты для навигатора: 55.91340799194371, 37.11359024072255

Не забывайте заранее сообщать нам номера Ваших автомобилей для проезда через КПП - это сэкономит Вам время!