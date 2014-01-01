Коттеджи в «Надовражино»
+7(984) 333-09-93

Коттеджи для Вашего отдыха

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Наши коттеджи

КОТТЕДЖ № 1 «Свадебный»

Предлагаем в аренду большой частный коттедж с банкетным залом  и русским бильярдом.
Коттедж 900 кв.м.

15000от ₽ / сутки 18000
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КОТТЕДЖ № 2/1 «Классический»

Частный таунхаус с бассейном, сауной и бильярдом в современном стиле по канадской технологии в тематике «Классический».

от 12 000 ₽ / сутки
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КОТТЕДЖ № 2/2 «Морской»

Предлагаем в аренду частный таунхаус с бассейном, сауной и бильярдом в современном стиле в тематике «Морской» с небольшой детской площадкой.

12000от ₽ / сутки 15000
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КОТТЕДЖ № 3/1 «HARD ROCK»

Предлагаем в аренду частный таунхаус с бассейном, сауной и бильярдом в современном стиле по канадской технологии в тематике «Hard Rock Cafe».

15000от ₽ / сутки 18000
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КОТТЕДЖ № 3/2 «SWEET DREAMS»

Предлагаем в аренду частный таунхаус с бассейном, сауной и аэрохоккеем в современном стиле в тематике «Sweet Dreams» с небольшой детской площадкой.

от 12 000 ₽ / сутки
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Арендовать все дома целиком

Возможно арендовать весь комплекс целиком.


60000от ₽ / сутки 80000
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Наши преимущества

Закрытая территория

Полностью закрытая и огороженная территория

Большие бассейны в домах

Бассейны 10х4 в бильярдом/ аэрохоккеем и сауной!

Bryn Taylor

Работаем в выходные

Приезжайте к нам в праздничные или выходные дни

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Мы покажем Вам дом перед бронированием

Снимали данный дом на свадьбу, зал большой и все разместились без проблем (60 чел), есть хорошая музыка (гораздо дешевле чем у ведущего), много разноцветных лампочек и всяких красивых мелочей. 10 отдельных спален очень большой плюс так и еще в двух спальнях жилые балконы с креслами на 2 спальных места… вообщем по размещению очень комфортно. Администратор вежливый но строгий)) Претензий к дому и обслуживанию нет, все понравилось. Приятного всем отдыха и правильного выбора!

Мария

Отмечали ДР в декабре 2017.Из плюсов: цена (на все дают чеки), теплый бассейн, все входит в стоимость (бассейн, бельё, полотенца, посуда, мангал, бильярд, музыка) Дом мы взяли под названием 2/2, в доме чисто и достаточно просторно для 16 человек, все продумано для размещения.Из минусов: маленькая территория, нельзя шуметь на улице после 23, строгий охранник, нужно мыть посуду за собой, нельзя курить в доме, за собачку пришлось доплатить 2000р, не разрешают выходить на балкон.При выборе места мы смотрели еще 2 дома в другом месте (в 1-вом там был вообще ужас а в другом ужас был в голове хозяина)), но решили остановиться на этом варианте. Мы отдохнули вполне прилично и даже отлично)Обязательно приезжайте и смотрите место перед оплатой!

Игорь
Должность

Очень симпатичный коттедж.Дом очень понравился, очень мило оформлен зал. Есть все навороты и музыка, советую))

Ольга

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    7(984)333-09-93