Снимали данный дом на свадьбу, зал большой и все разместились без проблем (60 чел), есть хорошая музыка (гораздо дешевле чем у ведущего), много разноцветных лампочек и всяких красивых мелочей. 10 отдельных спален очень большой плюс так и еще в двух спальнях жилые балконы с креслами на 2 спальных места… вообщем по размещению очень комфортно. Администратор вежливый но строгий)) Претензий к дому и обслуживанию нет, все понравилось. Приятного всем отдыха и правильного выбора!
Мария
Отмечали ДР в декабре 2017.Из плюсов: цена (на все дают чеки), теплый бассейн, все входит в стоимость (бассейн, бельё, полотенца, посуда, мангал, бильярд, музыка) Дом мы взяли под названием 2/2, в доме чисто и достаточно просторно для 16 человек, все продумано для размещения.Из минусов: маленькая территория, нельзя шуметь на улице после 23, строгий охранник, нужно мыть посуду за собой, нельзя курить в доме, за собачку пришлось доплатить 2000р, не разрешают выходить на балкон.При выборе места мы смотрели еще 2 дома в другом месте (в 1-вом там был вообще ужас а в другом ужас был в голове хозяина)), но решили остановиться на этом варианте. Мы отдохнули вполне прилично и даже отлично)Обязательно приезжайте и смотрите место перед оплатой!
Игорь
Должность
Очень симпатичный коттедж.Дом очень понравился, очень мило оформлен зал. Есть все навороты и музыка, советую))
Ольга
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